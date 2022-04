"FIFA lancia oggi FIFA+, la piattaforma gratuita che offre il meglio dell’intrattenimento calcistico ai tifosi e fan di tutto il mondo.



FIFA+ offre partite live dei campionati nazionali di tutto il mondo, statistiche delle partite, contenuti originali, docufilm, serie e storie coinvolgenti, il migliore archivio di calcio internazionale e molto altro!

Inoltre, FIFA+ darà vita al mondo del calcio attraverso esclusivi titoli, tra cui il nuovo docufilm dedicato a Ronaldinho, intitolato The Happiest Man in the World - Ronaldinho.



Ad oggi FIFA+ è disponibile su dispositivi mobile e web, in 5 lingue (inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo) a cui si aggiungeranno altre 6 lingue da giugno 2022".



Questo il comunicato della Fifa.