Il presidente della Fifa Gianni Infantino lancia una nuova idea che può rivoluzionare il calcio mondiale. Come riportato dal Corriere della Sera, Infantino alimenta la voce di un progetto di SuperLega screditando i campionati nazionali. Vuole racchiudere tutto a 50 club, come ha spiegato in un'intervista a Doha dopo il Mondiale per Club: "Se si vuole livellare il sistema calcio verso l’alto, bisogna cambiare qualcosa. Superlega? Continuiamo a dire no ma perché siamo abituati ai campionati nazionali che sono superati. I tornei continentali sono il futuro. Potrebbe essere utile? Forse sì, forse in Europa dovrebbero pensarci, ho proposto qualcosa di simile anche per l’Africa. Il nuovo Mondiale per Club è l’esempio da cui partire".



50 TOP CLUB - "Nella mia visione dovremmo avere 50 club provenienti da tutti i continenti che siano più o meno allo stesso livello e con cui le persone in tutto il mondo possano identificarsi. E dobbiamo cercare delle soluzioni a livello di piattaforme e torne da offrire loro, adattando il calendario internazionale alle varie necessità". Poi una proposta per le donne: "Dovremmo giocare i Mondiali ogni due anni, sarebbe molto positivo".