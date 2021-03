1









Asl, convocazioni in Nazionale e un calcio che è ripartito. Ma a fatica. Ne ha parlato Gianni Infantino in una videoconferenza della Fifa: "In questo periodo, la salute è il valore più importante. La FIFA non può andare contro le decisioni dei governi nazionali di vietare spostamenti o di imporre quarantene. Per questo motivo, abbiamo deciso di prolungare fino ad aprile le eccezioni per la liberazione dei giocatori per le nazionali".