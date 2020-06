1









Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato in un videomessaggio alle Federazioni. Ecco alcuni punti toccati.



STADI APERTI - "Non dimentichiamoci che ci deve essere sempre uno spazio per i tifosi. Il calcio senza spettatori non è ovviamente lo stesso, ma bisogna avere pazienza nel considerare il momento giusto per riportare i tifosi negli stadi. Continueremo a lavorare instancabilmente, ma anche con discrezione e rispetto per andare oltre queste misure temporanee, e per poter garantire che i tifosi siano riammessi in modo sicuro e responsabile negli stadi.



FEMMINILE - La necessità di riprendere il calcio delle migliori squadre ha comprensibilmente preso la priorità, ma dobbiamo anche considerare le squadre nazionali, il calcio femminile, i campionati nazionali di livello inferiore, i giovani e il gioco di base. Dobbiamo mostrare unità in tutti gli aspetti del calcio e assicurarci che il calcio possa riprendere nella sua globalità. Questa è la nostra priorità e anche il nostro piano di aiuti finanziari seguirà questo principio.



AIUTI ECONOMICI - Stiamo sviluppando un sistema gestibile, ma anche basato sui bisogni. Vogliamo che il piano di aiuti finanziari abbia un'ampia portata che includa il calcio femminile e che funzioni in modo moderno, efficiente e trasparente. Ciò significa disporre di una solida struttura di governance, che garantisca anche la responsabilità su come saranno assegnate le somme finanziarie.



CALENDARIO - Su un altro argomento molto importante, vale a dire il calendario delle partite internazionali, sono felice di riferire che abbiamo anche fatto dei buoni progressi. In consultazione con le diverse parti interessate, siamo più vicini a presentare una soluzione equilibrata che tenga conto delle sfide e delle esigenze di tutti".