Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, sarebbe stato denunciato per dichiarazioni mendaci. In particolare, al centro della questione sono le norme che la Fifa stabilisce sui trasferimenti dei calciatori. Nel caso in questione viene contestata la liberalità con la quale il sistema concede manovra d’azione agli agenti dei giocatori, in grado di rappresentare sia i loro clienti sia le società di calcio che vogliono acquistarli o venderli.