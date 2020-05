Fifa Covid-19 FAQ: così è stato chiamato il documento stilato oggi dall'ente internazionale del calcio, che dà una linea guida per i comportamenti che club, giocatori e società devoono tenere sul mercato, in questa stagione anomala. I contratti scadranno al 30 giugno, ma la stagione terminerà al 31 agosto. Come colmare questo periodo? Come gestire i prestiti? Un problema enorme a cui la Fifa non ha dato risposta. Ha indicato un modo per agire: "La Fifa non ha alcuna autorità per prolungare o modificare unilateralmente i termini e le condizioni già stabilite. Ma crede fortemente che per sia importante muoversi collettivamente e suggerisce di prolungare le varie scadenze per rispettare tutte le parti in campo".



Nessuno potrà decidere unilateralmente e tutte le componenti - quindi club attuale, club proprietario e giocatore - dovranno accordarsi per terminare la stagione. Senza accordo il giocatore rientrerà alla base, riporta GianlucadiMarzio.com. La priorità resta "far completare la stagione alle squadre" e quindi "per mantenere regolare l'andamento del campionato, tutti i club sono incoraggiati a trovare un accordo per posticipare la scadenza del contratto". Ma anche in questo caso la risposta non è negativa: se rientra alla base può giocare.