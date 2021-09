Il direttore di Calciomercato.comcritica aspramente la quasi sovrapposizione tra qualificazioni mondiali sudamericane e i vari campionati europei dei club:Basti pensare David Ospina, il portiere del Napoli, anche complice l'infortunio di Meret: la gestione del calendario in questo modo è folle, la Fifa merita 2 in pagella perché non rispetta i club e la salute degli atleti."