Poche ore fa, la FIFA ha pubblicato una tabella in cui sono stati registrati i 10 trasferimenti internazionali più costosi del 2022. Al primo posto troviamo il passaggio di Aurelien Tchouameni al Real Madrid, per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, il quale si trova davanti all'ex bianconero De Ligt, passato al Bayern Monaco nella scorsa estate. Quella dell'olandese è l'unica operazione che vede coinvolto un club italiano in questa graduatoria.