La FIFA sarebbe al lavoro per preparare il prossimo documento che dovrà avere all'interno alcune norme di sicurezza da tenere sia in campo che negli allenamenti, dopo il caos causato dall'emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, ci sarà l’apertura all’ipotesi delle cinque sostituzioni per partita da operare in tre momenti diversi. Per quanto concerne la proposta della Federazione inglese di poter giocare gare da 45 minuti la richiesta sarà respinta. Insomma, in arrivo molte novità che potrebbe rivoluzionare il nuovo calcio.