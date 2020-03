Tutto il calcio, ad ogni categoria, è fermo. Un momento di crisi, per il mondo e per tutto il movimento calcio. La crisi causata dall'emergenza Coronavirus starebbe spingendo la FIFA a formulare un piano salva calcio. Secondo quanto riportato da Gazzeta.it, la confederazione utilizzerà le riserve per aiutare le Federazioni. Queste riserve ammonterebbero a circa 2,5 miliardi di euro e la FIFA starebbe pensando ad un piano salva calcio. Un piano per tornare alla normalità presto, dopo gli eventi e i danni del Cornavirus a livello mondiale.