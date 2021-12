Nelle ultime settimane è arrivata la conferma da parte della Uefa della volontà di allargare, o meglio cambiare, il format della Nations League inserendo la partecipazione anche di nazionali del Sud America. La Fifa? Non l'ha presa benissimo. "La FIFA ritiene questa scelta un furto all’interno del proprio terreno di competenza. Sulla stessa linea anche la federazione asiatica e quella nordamericana, che vedono l’ipotesi come tentativo di creazione di una “Superlega per Nazionali". Lo riporta Calciomercato.com.