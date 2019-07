La Fifa ha deciso di attuare una politica dura contro il razzismo negli stadi. Secondo quanto riporta Sportmediaset, infatti, da lunedì scatterà il nuovo regolamento disciplinare, che prevede, in caso di episodi di insulti razzisti sul campo, pene severissime. Per i giocatori, si parte da un minimo di 10 giornate di squalifica in caso si rendano protagonisti di episodi di razzismo. Qualora, invece, sia il pubblico a fare cori o esporre striscioni, la partita potrà concludersi anzitempo con sconfitta a tavolino per la squadra protagonista - in negativo. Un cambio reso necessario dai molti episodi a cui abbiamo assistito negli ultimi anni: difficile dimenticare le tensioni di Cagliari, quando la Juventus - Matuidi e Kean, nel caso - si è dimostrata vittima di "buu" poco graditi.