Jorginho al primo posto, seguito da Robert Lewandowski e Kylian Mbappè. Sono state queste le preferenze del ct azzurro Roberto Mancini per il Best Fifa Player Award vinto poi dall'attaccante polacco davanti a Lionel Messi e Momo Salah.



Il capitano della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini, invece aveva votato per il compagno in azzurro Jorginho davanti a Lewandowski e Kantè. Nessuno dei due, quindi, ha votato per Leonardo Bonucci, finito comunque nella top 11 insieme a Donnarumma e al già citato Jorginho.