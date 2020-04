2









La prossima finestra di mercato non aprirà il primo luglio. A confermarlo è Emilio Garcia SIlvero, direttore legale della FIFA, che ha parlato su su Cadena Cope: “La FIFA non può prorogare i contratti oltre il 30 giugno - le sue parole -, ma le finestre di trasferimento non saranno le stesse e i giocatori non potranno essere tesserati. Il 1 luglio non si aprirà il mercato. Se una cessione si conclude il 30 giugno - continua - teoricamente il giocatore dovrebbe tornare al suo club di origine, però la finestra di tesseramento non sarà aperta, quindi l’affare non verrebbe elaborato”.



NUOVA FINESTRA - “Quando? Dipenderà dall’inizio e dalla fine del campionato, l’idea è che le finestre finiscano poco prima dell’inizio del campionato e che non coincidano con esso”.