Alla vigilia della Coppa del Mondo femminile, la Fifa è scossa da un caso di corruzione. Il vicepresidente del massimo organismo del calcio modniale, Ahmad, è stato arrestato a Parigi. “Non siamo a conoscenza dei dettagli relativi a questa indagine”, chiarisce la Fifa in una nota ufficiale: “Pertanto non siamo in grado di esprimere alcun commento specifico".