Secondo quanto riportato dall'affidabile insider Kurakasis, potrebbe essere in corso una partnership traper lo sviluppo di un nuovo videogioco di calcio utilizzando le licenze dell'associazione calcistica mondiale. Questo segnerebbe un potenziale ritorno di 2K nel mondo dei giochi di calcio, un settore dominato principalmente da EA Sports e Konami con i loro franchise FIFA e Pro Evolution Soccer.2K Games è ben nota per le sue serie sportive come NBA 2K e WWE 2K, ma è stata assente dai giochi di calcio per diversi anni. Tuttavia, con la trasformazione di Pro Evolution Soccer in eFootball e il nuovo marchio che ha avuto difficoltà negli ultimi tempi, e considerando il mancato rinnovo dell'accordo di licenza tra EA e l'associazione calcistica mondiale, potrebbe essere giunto il momento per il ritorno di 2K in questo settore.Le voci su questa possibile partnership sono ancora in attesa di conferma, ma sarebbe un passo significativo per 2K Games, che ha sia l'esperienza nei giochi sportivi sia il budget necessario per realizzare un gioco FIFA all'altezza delle aspettative dei fan. Con le notizie ancora in sospeso e poche uscite a marchio FIFA di recente, il coinvolgimento di 2K Games potrebbe portare un'innovazione e una freschezza nel settore dei giochi di calcio.