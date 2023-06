Electronic Arts ha svelato la squadra della stagione della Serie A su FIFA 23. Su Ultimate Team arriva il Team of the Season (TOTS) della Serie A e contestualmente si scoprono anche i valori dei giocatori: nessuno come Rafael Leao e Victor Osimhen, l'attaccante del Milan e quello del Napoli guidano la classe con 97 di valutazione, seguiti da Khvicha Kvaratskhelia con 96. Sorpresa tra i pali: a spuntarla è il portiere della Juventus Wojciech Szczesny.IL COMUNICATO - Al termine delle votazioni EA SPORTS e Lega Serie A annunciano l’EA SPORTS™ FIFA 23 – Serie A Team of the Season, ora disponibile in-game.Gli undici migliori interpreti del campionato sono stati selezionati, partendo da una lista iniziale di 45 giocatori, attraverso una votazione che ha tenuto conto al 50% delle preferenze espresse dai tifosi, mentre l’altro 50% è stato composto dalle scelte di una giuria di Direttori di testate giornalistiche sportive, basate su criteri di merito sportivo e di correttezza sul terreno di gioco.Questo l’EA SPORTS™ FIFA 23 – Serie A Team of the Season:Primi XI:Wojciech SZCZESNY (Juventus) 93Giovanni DI LORENZO (Napoli) 92Gleison BREMER (Juventus) 93Minjae KIM (Napoli) 89Theo HERNANDEZ (Milan) 94Sandro TONALI (Milan) 92Adrien RABIOT (Juventus) 94Nicolò BARELLA (Inter) 95Khvicha KVARATSKHELIA (Napoli) 96Rafael LEAO (Milan) 97Victor OSIMHEN (Napoli) 97Riserve:Chris SMALLING (Roma) 94Gabriel STREFEZZA (Lecce) 90Paulo DYBALA (Roma) 95Lautaro MARTINEZ (Inter) 95Angel DI MARIA (Juventus) 93Fikayo TOMORI (Milan) 92Juan CUADRADO (Juventus) 91