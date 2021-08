. Lo svela Calcio & Finanza, che racconta: "Nei mesi scorsi la Lega Serie A ha approvato l’accordo con Electronic Arts, diventata così Official Video Game Partner Serie A: i loghi, il pallone e i trofei del campionato saranno riprodotti nel videogioco, mentre il logo del brand EA campeggia sulle grafiche utilizzate dalla Lega per le comunicazioni ufficiali".- I club però hanno stretto accordi singolarmente con le aziende di videogiochi, così la Juve, la Lazio, la Roma e l'Atalanta non compariranno ufficialmente nel nuovo Fifa, né con i loghi né con le divise.(che da quest'anno sarà eFootball), dove invece ci saranno divise e loghi ufficiali. Su Fifa, invece, la Juve si chiamerà Piemonte Calcio, la Roma sarà Roma FC, la Lazio Latium e l'Atalanta Bergamo Calcio.