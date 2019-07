Juventus e Konami hanno trovato l'accordo in esclusiva per PES 2020. Un cambiamento significativo per gli appassionati. Quali saranno gli effetti su Fifa? Secondo quanto riportato da EA Sports, il club bianconero comparirà comunque nel nuovo gioco con caratteristiche differenti, a partire dal nome: Piemonte Calcio. La squadra avrà stemma ed uniforme propri nelle modalità Calcio d'inizio, Carriera e EA SportsVolta Football. Il Piemonte Calcio userà calciatori autentici e reali in FIFA 20 e in FIFA 20 Ultimate Team. La Chimica dei calciatori del Piemonte Calcio in FIFA 20 Ultimate Team non sarà interessata da questi cambiamenti.