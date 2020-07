C'è tanta Serie A nella nuova Team of the week (TOTW), la squadra della settimana di Fifa 20 Ultimate Team! Sono ben cinque i rappresentanti del massimo campionato italiano nella squadra rappresentativa degli ultimi 7 giorni: guida tutti Paulo Dybala, attaccante della Juve, con un overall di 91, seguono poi Alexis Sanchez (86), Mario Rui (82), Karol Linetty e Lukasz Skorupski (entrambi 81). E a far loro compagnia c'è anche un rappresentante che arriva dalla Serie B: è Nwankwo Simy del Crotone!