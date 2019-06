Serie A #TOTS on with 99 @Cristiano 96 @kkoulibaly26, 93 Nainggolan plus 94 Joao Cancelo, and don’t sleep on that 94 Duvan Zapata Available in #FUT from 6 pm UK. pic.twitter.com/VLf6mDykFB — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 7 giugno 2019

La squadra della stagione di Fifa 19 è arrivata anche per la Serie A. Svelata la formazione TOTS (Team of the season) del campionato italiano su FUT, con valutazioni mostruose: il capocannoniere Fabio Quagliarella brilla con 96 in attacco accanto al più forte Cristiano Ronaldo del gioco (99 con valori migliori della versione TOTY) e all'atalantino Ilicic, in difesa c'è il duo granata Sirigu-Izzo.