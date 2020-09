L'amministratore delegato della Roma Guido Fienga parla in conferenza stampa nel corso della presentazione di Pedro: "Fonseca? Chiariamo subito l'allenatore della Roma, Fonseca non è mai stato un tema aperto. E' il nostro allenatore, è partito con lui un progetto lo scorso anno e stiamo partendo quest'anno con una stagione di esperienza in più. Non è e non è mai stato un argomento aperto quello di Fonseca". Tra i nomi che circolano per i giallorossi in caso di cacciata del portoghese ci sono quelli degli ex Juve Allegri e Sarri.



Paratici potrebbe essere il nuovo ds della Roma?

"E' una posizione vacante e quanto prima dovrà essere ricoperta dalla persona che riteniamo più competente per il club. Ho sentito il nome di Paratici e credo sia irrispettoso nei suoi confronti fare questo tipo di commenti. Per noi è un direttore sportivo del nostro avversario e tale resta, anzi speriamo di batterlo domenica".



Come riparte Dzeko dopo la cessione?

"Si può sottolineare la coerenza di quanto abbiamo detto sempre: siamo felici che sia il nostro campionato e che lo sarà. Siamo certi che farà il suo massimo domenica e speriamo questi rumors gli diano motivazioni in più. La Roma ha sempre avuto un'idea e quella è rimasta".