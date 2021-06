Il CEO della Roma Guido Fienga ha parlato a Rete Sport dell'arrivo di Mourinho in giallorosso e del prossimo mercato: "L'idea Mourinho è stata un'intuizione degli azionisti. Non appena si è liberato hanno pensato subito a lui, sono stati bravi a convincerlo. E' tra gli allenatori più bravi per incarnare ciò che vogliamo, è il numero uno. Sono stati bravi a convincerlo, in pochissimo tempo si è chiuso l'accordo: i Friedkin sono molto intelligenti e imparano alla svelta."

MERCATO - "Non ne parlavo prima che ero responsabile, figuriamoci ora. Una cosa è chiara, abbiamo preso Mourinho perchè venga qui e ci insegni a vincere. È un percorso, un progetto e bisogna lasciarlo lavorare perché non è una cosa immediata. Il percorso seguirà i parametri che ci siamo dati: il calcio è cambiato, vogliamo creare un progetto vincente e sostenibile. I giocatori li sceglieranno Mourinho, Pinto con la proprietà. Aspettatevi la serietà del progetto più che colpi, che se ci saranno è perché saranno funzionali"

CRISTIANO RONALDO - "Non credo proprio".