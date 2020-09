Anche il CEO della Roma Guido Fiega "blocca" la cessione di Dzeko e, anzi, fa capire che se il bosniaco lascerà la Roma sarà solo per una sua scelta. Intervenuto da Soriano nel Cimino per la premiazione "Pietro Calabrese". Il dirigente della Roma ha infatti dichiarato: "Edin è il capitano della Roma, fin tanto che lo vorrà resterà il capitano della Roma". Oggi il club giallorosso ha presentato la nuova maglia e il frontman del lancio è stato proprio l'attaccante che da tempo è in orbita Juve ed una un accordo col club bianconero sulla base di 7.5 milioni di euro all'anno.