Filtra fiducia dalla Continassa per quel che riguarda le condizioni di Leonardo Bonucci. Il difensore aveva accusato un problema agli adduttori che l'aveva costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per fare rientro a Torino. Il suo ritorno in campo era stato ipotizzato per un periodo compreso tra la sfida di campionato con il Benevento e l'incontro di Champions League con la Dinamo Kiev. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Bonucci potrebbe bruciare le tappe e rientrare nella lista dei convocati già per il match di sabato contro i campani.