“Fidatevi di Pirlo”. Così apre Tuttosport, che in prima pagina lancia l’intervista esclusiva a Hernan Crespo, ex compagno di squadra del tecnico della Juventus ai tempi del Milan: “Un fuoriclasse che merita il meglio. E con lui, vedrete che anche Dybala tornerà a fare grandi cose”.



Il Corriere dello Sport invece, concentra l’attenzione sul possibile rientro di Ronaldo, positivo al Covid-19, che scalpita per giocare contro la sua nemesi di sempre Messi: “Ronaldo lotta contro il tempo – Vuole rientrare ma è ancora positivo”.