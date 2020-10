4









In un clima in cui il caso Juve-Napoli è diventato quasi una questione di stato, tra fascicoli aperti sia dalla Procura di Torino che da quella della Federazione e interrogazioni parlamentari, un pizzico di ironia non può che distendere e strappare un sorriso. Ci ha pensato Ficarra che, durante una puntata di Striscia la Notizia in onda su Canale 5, ha fatto una battuta sull’argomento: “La Lega lo ha già fatto sapere: se Milan-Inter non si gioca, i tre punti vanno alla Juve”. Attualmente, i nerazzurri hanno riscontrato 4 casi di positività al Covid-19, mentre tra i rossoneri Ibrahimovic ha annunciato la sua guarigione.