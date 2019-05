La festa per i 100 della Fiat: un successo andato in scena in Argentina. Grande evento a Buenos Aires con oltre 400 invitati, tra cui Mauricio Macri, presidente della Repubblica Argentina. A presiedere il tutto, naturalmente, John Elkann, presidente di Fiat Chrysler Automobiles.



LE PAROLE DI ELKANN - "Per continuare a scrivere la storia futura insieme all’Argentina. Grazie alla sua gente e al suo potenziale questo Paese ha tutte le carte per superare i problemi attuali. Il legame che sentiamo con l’Argentina è senza dubbio speciale. Viviamo insieme sfide e successi, periodi fiorenti e quelli difficili ed anche quelli dei cambiamenti. L’eredità di cui siamo testimoni non è riferita solo a investimenti, formazione del personale o al contributo che abbiamo dato allo sviluppo industriale e tecnologico del Paese. Si tratta anche, e soprattutto, di una storia umana di decine di migliaia di argentini, molti dei quali discendenti dagli italiani, che hanno condiviso sogni e sfide ed è grazie a loro che si è costruita la grande famiglia Fiat in Argentina".