I tifosi del Feyenoord hanno invitato i bambini malati di cancro curati da un ospedale di Rotterdam,per assistere ad una partita di campionato

Guardare cosa hanno combinato i tifosi della squadra ospite,la Ado Den Haag, sapendo che i bambini sarebbero stati nel settore inferiore pic.twitter.com/1KlMMRy7ie — Leonello (@Leonello61) September 25, 2019

Si gioca in Eredivise ​Feyenoord-Ado Den Haag con un pubblico tutto speciale. Il Feyenoord, infatti, ha invitato alla partita casalinga i piccoli pazienti malati di cancro in cura nell'ospedale di Rotterdam, ma il vero gesto solidale che ha fatto il giro del mondo non è soltanto questo.. Così, a partita in corso, tutto lo stadio si è fermato,, dall'anello riservato ai gialloverdi,. Un gesto simbolico, ma non solo, che ha saputo esprimere il senso di solidarietà che, in questi tempi cupi in fatto di educazione allo stadio, può solo che essere d'esempio.