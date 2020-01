Georgina Rodriguez al Festival di Sanremo. Da ieri la notizia è ufficiale, la compagna di CR7 sarà una delle dieci conduttrici che affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston (le altre sono Diletta Leotta, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, ed Emma D’Aquino e Laura Chimenti, conduttrici del Tg1). Come riporta La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere giovedì 6 febbraio la serata di Georgina sul palco dell'Ariston e non è escluso che in platea ci sia anche Cristiano Ronaldo.



PASSATO - Già in passato Georgina ha presentato un'importante manifestazione. Lo scorso novembre era uno dei volti degli Mtv Europe Music Awards che si sono svolti a Siviglia dove è salita sul palco per presentare il premio "Best Collaboration Award". Quella volta CR7 era a fianco della sua amata e celebrò l'evento sui social: "Sono orgoglioso di te, amore". La scena potrebbe ripetersi tra meno di un mese a Sanremo.