Sanremo 2024, lo sfottò di Amadeus alla Juve

Grande attesa come ogni anno per l'inizio del, che partirà questa sera e durerà fino a sabato. A condurlo ci sarà ancora una volta Amadeus, noto tifosi dell'Inter. E questa passione per i colori nerazzurri non la nasconderà durante il festival. E' previsto infatti uno "sfottò" nei confronti della Juve da parte del conduttore. Ecco di cosa si tratta.Sono uscite infatti le anticipazioni sulla scaletta del programma. E ad inizio della serata, poco dopo le 21, è prevista una "gag sul calcio". In particolare, si legge, "Amadeus scende dalle scale con la maglia diprende un pallone e imita l'autogol del giocatore". Il riferimento è chiaramente a quanto successo nella sfida tra Inter e Juventus, con il difensore bianconero che ha causato lo sfortunato autogol, decisivo poi per il risultato finale.