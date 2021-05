1









Il festino di Lukaku e degli altri tre giocatori dell'Inter è già su tutte le prime pagine delle testate online. Un fatto grave in un periodo come questo, un fatto che si porta dietro anche un giallo sulla segnalazione fatta e che ha portato all'intervento dei Carabinieri alle 3 di notte.



Lo scrive il Corriere della Sera: "Che non ci sia mai pace, nemmeno dopo i trionfi, è atavica consuetudine interista. Come lo è, nella complessità della vicenda, un’evidente anomalia, ovvero che quella telefonata ai carabinieri è arrivata da un soggetto riconducibile alla cerchia di una influencer, volto televisivo, presente alla festa e accostata, nelle ultime settimane, a un calciatore in particolare, quasi insomma che la segnalazione abbia voluto speculare e approfittare dell’inevitabile vetrina e dell’ancor più inevitabile polverone che durerà e durerà…".