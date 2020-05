1









Difficile dimenticare il 5 maggio. Impossibile. Né per gli juventini, né per gli interisti. I motivi sono gli stessi, il risultato diverso: bianconeri Campioni d'Italia e nerazzurri in lacrime all'Olimpico dopo il ko contro la Lazio. "Buon 5 maggio a tutti" scrive l'account Twitter Cavallo Bianconero (@CavBianconero), che per la giornata speciale - di festa - ha deciso di far... ballare i giocatori dell'Inter! Sul suo account infatti ha pubblicato un video con un fotomontaggio di alcuni nerazzurri che ballano e sorridono a ritmo di musica.