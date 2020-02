Un compleanno in pieno centro. Cristiano Ronaldo ha festeggiato a Torino i suoi 35 anni, e l'ha fatto in grande stile. Tanti, gli amici accorsi dalla Spagna e dal Portogallo per celebrare con il fuoriclasse portoghese un pezzo di vita, di cui fa parte anche la Juventus. E allora, eccoli, in una parte meravigliosa della città: precisamente al Ristorante Casa Fiore, proprio nel centro città. Il ristorante si trova in Via della Rocca, 41/39.