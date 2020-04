Ahi. Moise Kean ci è ricascato e l'Everton è nel pieno della bufera. Il Daily Star ha pubblicato alcuni screen di un gruppo privato di Snapchat: c'è l'attaccante ex Juve che partecipa a una festa casalinga. E' probabile che sia il suo appartamento, all'interno ci suono altri uomini e donne. Dal club inglese è arrivata la parola 'shock' a definire la reazione.



LE PAROLE - Una fonte vicina al calciatore ha confessato al tabloid: "Moise e i suoi amici chiaramente pensavano che le regole applicate al Paese non contassero per loro... la festa è stata selvaggia ed è durata sino alle prime ore del mattino". Un atteggiamento che inevitabilmente avrà ripercussioni sul calciatore, ma anche sull'Everton. Al tabloid, la posizione del club è stata durissima: "Scioccati nel venire a conoscenza della violazione delle linee guida del Governo da parte di un suo tesserato. Siamo delusi, tali azioni sono inaccettabili. I medici stanno facendo un lavoro straordinario e il modo migliore per mostrargli rispetto è fare il possibile per proteggerli". Kean rischia una multa, in attesa di ulteriori confronti interni.