Una grande festa. Per la Juve. Per Barzagli. Per Allegri. Un po' per tutti. Soprattutto, una 'festa per due'. Recita così il titolo di Tuttosport, con un occhiello che chiarisce: 'Lo Stadium celebra gli eroi Juve. Atalanta, Champions in mano'. Per il quotidiano torinese, 'notte speciale per applaudire l'ottavo scudetto consecuttivo, il secondo delle donne, l'utlima di Allegri a Torino e l'addio di Barzagli. Con l'1-1 firmato da Ilicic e Mandzukic, la Dea sale al terzo posto: domenica contro il Sassuolo può entrare nella storia".



Per il Corriere dello Sport, c'è 'Barza in lacrime'. "L'ex campione del mondo chiude con un commovente abbraccio ad Allegri. Allo Stadium anche Buffon, Llorente e Ramsey. Prosegue la caccia al tecnico".



Nella gallery dedicata, ecco le prime pagine.