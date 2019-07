Il Brasile è in festa: la Seleçao si prende la Copa America dopo dodici anni di digiuno. I verdeoro si impongono nella finalissima contro la rivelazione Perù. Stavolta il Maracanà non diventa il teatro di una sconfitta beffarda. Gli uomini di Tite vanno in vantaggio al 15' con Everton su assist di Gabriel Jesus. I peruviani non demordono e sfruttano uno svarione di Thiago Silva che commette fallo di mano in area. Rigore trasformato da Guerrero al 44'. Sembra il preludio ad una sfida equilibrata. Ed invece allo scadere dei minuti di recupero del primo tempo Gabriel Jesus trova il guizzo del nuovo vantaggio. Il Perù insegue il pareggio per tutta la ripresa ed arriva a sperare nell'impresa quando lo stesso Jesus viene espulso. Nel finale, però, il Brasile chiude i conti con il rigore di Richarlison. Il Maracanà festeggia i suoi eroi. Tra di essi c'è anche lo juventino Alex Sandro.