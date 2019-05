Questi sono momenti per cui lavori per l'intera stagione Quando vinci un titolo il merito é di tutto il club - giocatori, allenatore, staff, management e tifosi. E la Juventus eccelle in tutto ciò Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a un altro #ScudettoAvanti così! pic.twitter.com/zpww3LQUFm — Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) 21 maggio 2019

Domenica si è consumata la festa scudetto della. Un proseguimento di quella avviata subito dopo aver concretizzato il match point contro la Fiorentina. I festeggiamenti sono ancora vivi all’interno dello spogliatoio, come testimoniato dall’ultimo tweet di. Queste le sue parole: “Questi sono momenti per cui lavori per l'intera stagione. Quando vinci un titolo il merito è di tutto il club - giocatori, allenatore, staff, management e tifosi. E la Juventus eccelle in tutto ciò. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a un altro Scudetto. Avanti così!”. Una chiusura che lascia intendere come la fame di vittorie non sia ancora passata.