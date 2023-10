Questa sera a Torino saranno in tantissimi. Campioni, campionissimi, ex che hanno scritto la storia della Juventus e che si ritrovano tutti insieme per una festa speciale. In mezzo ai tifosi, a un pubblico che sarà caldissimo, ma anche emozionato nel rivedere così tante vecchie glorie in campo, anche se solo per qualche amichevole. Una serata che si preannuncia speciale e spettacolare, ma in cui mancheranno alcuni storici volti bianconeri.Capitano dell'ultima Champions scomparso troppo presto, ma anche Fortunato e Scirea, indimenticabili nei cuori dei tifosi juventini. Leggende che non lasceranno mai davvero la Juventus, come dimostrano le continue manifestazioni d'affetto sui social.E anche a poche ore dall'inizio dell'evento odierno non si sono fatte attendere: ecco il messaggio dei tifosi nella nostra gallery.