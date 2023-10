Dal JMuseum al Pala Alpitour: dopodel nuovo tempio dei trofei e della mostra temporanea «JuventUS», visitabile fino al 7 gennaio 2024, che attraverso il tema dell’inclusione ripercorre le tappe salienti del club, stasera il popolo bianconero si sposterà nel palazzetto che ospita le Atp Finals di tennis e molti altri eventi per «Together, a Black & White Show», lo spettacolo clou dei festeggiamenti per i 100 anni di proprietà della Juventus della famiglia Agnelli. Fischio d’inizio alle ore 20.30, con diretta su Sky Sport Uno e streaming su Now: la cerimonia d’apertura sarà seguita dallo Juventus Family Match e dalla presentazione delle Legends bianconere, che saranno poi protagoniste in campo di una spettacolare sfida di calcio a sette. Lo riporta Gazzetta.