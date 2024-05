Tra le migliaia di tifosi presenti a San Siro per l'ultima partita casalinga dell'Inter, quella della consegna della Coppa Scudetto, c'era anche Lilian. Tra i più importanti difensori della storia, il francese è il padre di Marcus, attaccante nerazzurro cruciale per la conquista del titolo 2023/2024. Ex noto di Parma e Juventus, Thuram è diventato virale sui social per la maglia indossata il 19 maggio a San Siro: quella interista. Inutile dire che i tifosi si sono scatenati su X e Instagram, considerando il passato bianconero di Lilian.