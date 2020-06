Cristiano Ronaldo versione tenero padre. Sui social del fuoriclasse portoghese oggi si festeggia un giorno speciale: è il compleanno numero 10 di suo figlio, Cristiano jr, attualmente nell'Under 9 della Juventus. "Non ci credo che il mio ometto abbia già 10 anni. Come passa il tempo... da sempre sei stato un motivo d'orgoglio per papà, che ti ama tanto. Tanti auguri, figlio mio! Passa un giorno felice, ti voglio bene!", le sue parole su Instagram. Un giorno davvero speciale per il piccolo CR7, mattatore totale anche della sua formazione bianconeri.