In Portogallo è la Festa della Mamma e Cristiano Ronaldo ha festeggiato (anche) sui social con un messaggio per la madre Dolores Aveiro e per la madre dei suoi figli Georgina. "Buona festa della mamma a due donne speciali", ha scritto su Instagram l'attaccante della Juventus che ha regalato a Dolores un'auto. "Grazie ai miei figli per questo regalo. Buona giornata a tutti", ha scritto mamma Dolores sul suo account Instagram.





