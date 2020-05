Oggi è la Festa della Mamma e la Juve ha pubblicato un video di calciatori e calciatrici bianconere che hanno mandato un messaggio alle loro care madri. Tra questi Gigi Buffon, Federico Bernardeschi, Danilo e Cuadrado. Ma anche Lisa Boattin, terzino della Juve Women, Andrea Staskova, Tuija Hyyrynen e tante altre. Ecco tutti i messaggi di calciatori e calciatrici della Juventus per le loro mamme. Poco fa anche Leonardo Bonucci ha pubblicato un messaggio per sua madre e per la moglie Martina Maccari.