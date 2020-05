Oggi è la Festa della Mamma è anche i calciatori della Juventus festeggiano le madri ma anche le loro partner. Tra questi Leonardo Bonucci che su Instagram pubblica una foto della sua bellissima famiglia e scrive: ​"Oggi è la vostra festa, festeggiate perché non è facile essere mamme. Auguri alla mia Mamma, ti voglio bene e a te @martinazoev perché non poteva esserci mamma migliore per i miei figli". Un Bonucci in versione figlio, papà e marito che fa gli auguri alle sue donne speciali.