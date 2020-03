Miralem Pjanic festeggia la festa del papà lontano dal figlio Edin che al momento si trova in Francia mentre lui, una volta partito da Torino, è tornato in Lussemburgo. Il bosniaco ha postato un messaggio del figlio che (mentre gioca alla Paly) gli dice: "Tanti auguri papà, ti amo". Questo invece il messaggio scritto dal centrocampista della Juventus: ​"Auguri a tutti Papa del Mondo. Miss you my son". Tradotto: "Mi manchi, figlio mio". Il bosniaco ha postato anche una foto con suo padre ed il figlio Edin. Di padre in figlio.