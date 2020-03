Auguri speciali per Aaron Ramsey. Arrivano da parte della moglie del calciatore gallese che ha postato una foto di Aaron con uno dei suoi tre figli in una delle storie Instagram postate nella giornata di oggi. Ramsey è arrivato in Italia la scorsa estate ed ha segnato il gol del vantaggio della Juve contro l'Inter nell'ultimo match del campionato di Serie A bloccato prima dell'emergenza coronavirus in Italia. Oggi passerà una giornata felice con i suoi bimbi e con la sua famiglia. Per lui la prima festa del papà "italiana".