Oggi è la festa del papà, una festa un po’ diversa rispetto al solito a causa del coronavirus, che non permetterà il contatto fisico e un semplice, quanto profondo, abbraccio per esprimere il proprio affetto. Per fortuna, nell’era digitale, ci sono anche altri modi per rivolgere gli auguri, come i social. È quello che ha fatto la figlia di Andrea Pirlo, Angela, postando una foto di qualche anno fa, che li ha immortalati in un caloroso abbraccio: “Auguri papi. A difenderci dagli altri, a lasciarci i nostri spazi”. Immancabile il repost della leggenda azzurra ex Juve e Milan.