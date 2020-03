Oggi 19 marzo è la festa del papà, una festa un po’ diversa rispetto alle altre a causa del Coronavirus, che non permetterà il contatto e nemmeno un semplice abbraccio per esprimere il proprio affetto. Questo non la priva di gioia, affetto e felicità. Molti i calciatori bianconeri che hanno celebrato la giornata di festa. Anche la Juventus ha ricordato la festa tramite una foto su Twitter con il capitano Giorgio Chiellini: ‘Buona festa del papà, bianconeri!’, corredata da una foto di Chiellini, con in braccio le sue figlie.



SOCIAL - Hanno seguito poi il difensore Leonardo Bonucci che in questa giornata speciale ha voluto festeggiare anche suo padre pubblicando una foto su Instagram di papà Claudio tiene in braccio il figlio di Leo. Papà e nonno Claudio, padre e figlio Leonardo. La moglie di Aaron Ramsey, invece, ha postato una foto di Aaron con uno dei suoi tre figli. Poi Miralem Pjanic ha festeggiato la festa del papà lontano dal figlio Edin che al momento si trova in Francia mentre lui, una volta partito da Torino, è tornato in Lussemburgo.



RONALDO - Cristiano Ronaldo ha postato una foto con suo padre questo pomeriggio. Suo padre è venuto a mancare diversi anni fa dopo una vita dura, fatta anche di alcolismo. La sua compagna, Georgina Rodriguez, per la festa del papà invece, ha voluto dedicare un post a Ronaldo su Instagram: "Con la tua forza e il tuo coraggio sarai sempre il nostro EROE. Sarai il nostro angelo custode per proteggerci di notte e di giorno. Per i momenti di gioia sarai il nostro amico speciale. Per quell'amore così grande che ci dai, per il tuo esempio e supporto per noi sarai sempre l'uomo migliore e il più importante. Ti vogliamo bene papà".



DE LIGT - Il difensore della Juventus Matthijs de Ligt ha mandato un messaggio a tutti i papà nel giorno della loro festa: "Auguri a tutti i papà d’Italia nel giorno della Festa del papà. Tanti di voi hanno fatto il tifo per me e ora io faccio il tifo per voi⠀

E colgo l’occasione per mandare un messaggio a tutti: proteggete i vostri cari in questo grave momento di difficoltà".