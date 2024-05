L'Atalanta festeggia insieme ai tifosi la vittoria dell'Europa League conquistata settimana scorsa battendo il Bayer Leverkusen in finale. I giocatori sono passati per le strade della città con il pullman scoperto. Sky Sport racconta un simpatico episodio con Koopmeiners protagonista. De Roon infatti ha urlato al compagno "Teun resta con noi". Un chiaro segnale di come il centrocampista olandese potrebbe davvero lasciare l'Atalanta dopo tanti anni anche se i compagni provano a convincerlo a rimanere anche così. Sul giocatore c'è da tempo la Juventus che ha messo Koopmeiners come priorità assoluta per il centrocampo.